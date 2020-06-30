Родинам двох померлих від коронавірусу медиків виплатили по 210 тисяч

Родинам двох померлих від коронавірусу медиків виплатили по 210 тисяч

Укрінформ
Фонд соціального страхування України профінансував одноразові виплати для двох родин медичних працівників, які померли від COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали 210 тисяч 200 гривень.

Про це інформує Фонд соціального страхування України у Facebook.

"Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у найближчий час Фонд профінансує для них одноразову страхову виплату у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

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Одноразова допомога здійснюється Фондом для родин медичних і інших працівників, які померли від коронавірусної хвороби, інфікування якою настало внаслідок контакту з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час виконання посадових обов’язків, інформують у ФССУ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

При цьому захворювання було підтверджено у 6 665 медпрацівників, з них 4015 одужали.

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