Родинам двох померлих від коронавірусу медиків виплатили по 210 тисяч

Фонд соціального страхування України профінансував одноразові виплати для двох родин медичних працівників, які померли від COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали 210 тисяч 200 гривень.

Про це інформує Фонд соціального страхування України у Facebook.

"Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у найближчий час Фонд профінансує для них одноразову страхову виплату у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Одноразова допомога здійснюється Фондом для родин медичних і інших працівників, які померли від коронавірусної хвороби, інфікування якою настало внаслідок контакту з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час виконання посадових обов’язків, інформують у ФССУ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

При цьому захворювання було підтверджено у 6 665 медпрацівників, з них 4015 одужали.