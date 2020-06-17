COVID-19: уряд визначив виплати медикам у разі інвалідності чи смерті

Кабінет міністрів України визначив виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

“На засіданні уряду, 17 червня 2020 року, прийнято важливі рішення, спрямовані на посилення соціального захисту медичних працівників. Постановою визначено виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у разі інвалідності І групи виплата становитиме 840 тисяч 800 грн, ІІ група інвалідності - 735 тисяч 700 грн, ІІІ група інвалідності – 630 тисяч 600 грн.

Окрім того, постановою передбачено, що члени сім’ї у разі смерті медичного працівника від цього професійного захворювання під час виконання професійних обов’язків отримають 1 мільйон 575 тисяч 500 грн.

Кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, із них 2 445 дітей та 5 650 медичних працівників.