З "коронавірусного" фонду виділили 35 мільярдів на дороги

Уряд виділив Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1459 кілометрів доріг державного значення.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на своєму засіданні 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відтак, уряд затвердив перелік об'єктів реконструкції, капітального, поточного та середнього ремонту, автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та виділив на них 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Планується, що 33 млрд грн буде витрачено на оновлення зазначеного переліку доріг, а 2 мільярди на експлуатацію, утримання та поточний дрібний ремонт.

За словами міністра інфраструктури України Владислав Криклія, завдяки цим коштам в Україні буде додатково оновлено 1459 кілометрів доріг державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, в Укравтодорі планують у 2020 році оновити 4000 км доріг державного значення та 2500 км доріг місцевого значення.