Першу в Україні бетонну дорогу здадуть в експлуатацію до кінця року - Криклій

Першу в Україні бетонну дорогу Н-31 Дніпро-Решетилівка буде здано в експлуатацію до кінця 2020 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Перша бетонна дорога буде здана в експлуатацію до кінця 2020 року <...> Ще два роки тому дорога Н-31 Дніпро-Решетилівка виглядала як декорація до фільму про апокаліпсис. <...> Пересування по такій дорозі створювало небезпеку для водія, і завдавало шкоди транспортному засобу", - написав Криклій.

За словами міністра, уже зараз дорога сильно змінилася. Тільки в Полтавській області було споруджено 4 мости, 8 шляхопроводів, 14 пішохідних переходів та 3 об'їзди населених пунктів.

Криклій зазначив, що об'їзди навколо населених пунктів дадуть змогу позбутися шуму від великогабаритного транспорту, а високоякісне бетонне покриття збереже автомобілі від пошкоджень.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня минулого року на північному обході Житомира у рамках проєкту реконструкції траси Київ - Чоп на площі 1100 квадратних метрів тестували 26-сантиметровий бетонний шар дорожнього покриття.

Колишній очільник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак пропонував застосувати нову для України технологію укладання укочуваного бетону – для реалізації Національної програми відновлення доріг територіального значення.