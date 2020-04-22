Укравтодор цьогоріч завершить реконструкцію 22 км бетонної дороги на Житомирщині

У Житомирській області наразі ведуться роботи з будівництва штучних споруд у рамках реконструкції дороги М-06 Київ — Чоп довжиною 22,3 км.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору).

"У Житомирській області триває реконструкція дороги М-06 Київ — Чоп протяжністю 22,3 км. Цими днями роботи ведуться на ділянці км 129+600 – км 151+730 від с. Глибочиці до с. Оліївка. Це буде 4-смугова бетонна дорога із освітленням та сучасними засобами організації безпеки руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на вказаній ділянці ведуться роботи з будівництва штучних споруд. А за кілька тижнів розпочнеться влаштування цементобетонного покриття.

За словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, будівництво бетонної дороги відбувається в рамках спільного проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Проєкт розрахований на 2 роки і передбачає: будівництво та реконструкція 4-х транспортних розв’язок на різних рівнях; реконструкцію існуючого мосту через р.Кам’янка; реконструкцію 3-х існуючих шляхопроводів через залізничні колії; будівництво 2-х пішохідних мостів.

Як повідомлялося, контракт на реконструкцію дороги М-06 Київ — Чоп Укравтодор та китайська компанія Sinohydro Corporation Limited підписали у 2017 році. Будівельні роботи розпочались у 2018 році.

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Автомобільна дорога М-06 Київ – Чоп перетинає Україну зі Сходу на Захід та забезпечує вихід до країн Європейського Союзу. Це транзитний коридор через територію України, який забезпечує вихід на Угорщину, Словаччину та Польщу. Ця дорога включена до європейського маршруту Е40, входить до міжнародного транспортного коридору №3 та національного коридору Європа – Азія.