Укравтодор залучив міжнародні компанії для нагляду за якістю ремонту доріг

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) залучило міжнародні компанії для незалежного нагляду за якістю будівництва та ремонту доріг в рамках програми "Великого будівництва".

Про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков у Facebook.

"Незалежний нагляд за будівництвом, який виконує інжинірингова компанія – звична та обов’язкова практика на об’єктах, що фінансуються за кошти міжнародних фінансових установ (в Україні найбільше присутні проєкти Світового банку, ЄІБ (Європейського інвестиційного банку - авт.) та ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку - авт.). Завдяки цьому здійснюється постійний незалежний контроль усіх етапів будівництва. Тепер ми використовуємо цей успішний досвід на всіх ключових об’єктах Великого будівництва", - написав Кубраков.

Зазначається, що відомство вже підписало контракти для нагляду за роботами з капітального ремонту:

мосту через р. Айдар на Т–13–06 Сєвєродонецьк — Новоайдар, Луганська область (ТОВ «Ежіс Україна», Франція);

шляхопроводу через залізницю на Н–21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк, Луганська область (ТОВ «Ежіс Україна», Франція);

ділянки автомобільної дороги М–12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (Хмельницька область) (ТОВ «АЙСІ КОНСУЛЕНТЕН», Австрія).

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.