В українській армії на COVID-19 хворіють 135 осіб

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний», - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на ранок 6 червня в Збройних силах України хворіє 135 осіб на COVID-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 626 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 22 особи. За час пандемії одужали – 142 особи, летальних випадків від коронавірусу в ЗСУ – 4.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.