В Україні коронавірусом заразилися понад п'ять тисяч медиків

За час пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано 5 016 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед медичних працівників.

Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 26 514 осіб. З них 1903 дитини, а також 5 016 медпрацівників. Загалом одужало 11 812 осіб, а летальних випадків 777", - поінформував Степанов.

За минулу добу захворіло 44 дитини та 53 медичних працівники. З 550 нових підтверджених хворих на COVID-19 госпіталізовано 142 особи.

За минулу добу проведено 17 739 тестувань, з них 10 983 - дослідження методом ПЛР, 6 756 - ІФА-тестувань.

Найбільша кількість зареєстрованих випадків за добу зареєстровано в Чернівецькій області - 66, Львівській області - 65, Рівненській області - 52, та в Києві - 83.