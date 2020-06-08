В українській армії - 142 інфікованих коронавірусом
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗСУ Дніпропетровської області перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - зазначається у повідомленні.
Таким чином, станом на 10.00 08 червня у ЗСУ 142 хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії одужали 143 особи, летальних випадків — 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 618 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 44 особи.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли - 797.
Фото: ДПСУ