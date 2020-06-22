На Закарпатті скасували послаблення карантину

На Закарпатті обласна комісія ТЕБ та НС скасувала послаблення карантину.

Як повідомляють в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я у Facebook, область переходить на режим, коли лікарні перестають приймати планових хворих, громадський транспорт не працюватиме на вихідних, а роботодавцям рекомендовано переглянути графік роботи.

“Послаблення карантину на Закарпатті скасовано. Таке рішення прийняла сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА", - йдеться в повідомленні.

Рішенням комісії ТЕБ та НС заборонено на всій території області із 25 червня 2020 року проведення планових заходів з госпіталізації в медзакладах.

Також заборонили у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.

Починаючи із 00.00 год. 23 червня 2020 року до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення в області встановлять контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг: Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Також місцевим органам виконавчої влади у разі необхідності радять змінити режими роботи з метою встановлення початку роботи о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Суб’єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести (у разі необхідності) зміни до режимів роботи з метою встановлення початку роботи о 10 чи більш пізній годині.

Фармацевтичним суб’єктам господарювання рекомендовано встановити із 11.00 по 13.00 години прийому відвідувачів (споживачів) похилого віку, розмежувавши прийом з іншими відвідувачами та не допускати у визначені вище години прийом інших категорій громадян (споживачів).

Як повідомлялося, протягом минулого тижня в Закарпатській області фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень область встановила два антирекорди із захворюваності. Зокрема, за добу 19 червня додалося 109 інфікованих осіб. Загалом в регіоні станом на 20 червня підтверджено 2 188 випадків коронавірусу.