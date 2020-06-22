На Волині посилюють карантин: закривають дитсадки, ресторани й ТРЦ

На території Волинської області посилили протиепідемічні заходи у зв’язку зі зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА у Facebook.

«Продовжити карантин на території області та посилити протиепідемічні заходи в частині контролю за їх дотриманням вирішили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що відбулося під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 22 червня», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, відповідно до подання головного державного санітарного лікаря області з 22 червня на Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:

- роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури. Залишається лише дозвіл на роботу кафе на відкритих (літніх) майданчиках;

- здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;

- проведення релігійних заходів за участю більше 10-ти осіб;

- роботи дошкільних навчальних закладів.

Окрім цього, в окремих районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів – Ратнівський та Камінь-Каширський.

Як повідомлялося, в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

В Офісі Президента раніше анонсували, що з 22 червня тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні станом на ранок 22 червня підтверджено 37 241 випадок COVID-19, з них 16 642 одужали, 1012 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 681 випадок.

На Волині від початку пандемії зареєстровано 1852 хворих на COVID-19. Одужали 548 осіб.