Банки уже відкрили 89% своїх відділень - НБУ

На сьогодні банки відкрили 89% своїх відділень, хоча на початок травня їх частка становила 75%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Банки разом зі всією країною поступово повертаються до звичного життя: відновлює діяльність банківська інфраструктура, дедалі більше відділень банків починають працювати у штатному режимі, банкомати, доступ до яких був обмежений, зокрема у ТРЦ, знову готові обслуговувати клієнтів. Якщо на початку травня частка відкритих відділень банків становила 75%, то на сьогодні цей показник збільшився до 89%", - йдеться в повідомленні.

До того ж 97% банкоматів працюють безперебійно на видачу готівки. Така частка є звичною для банківського сектору, оскільки до запровадження карантину банки призупиняли роботу деяких банкоматів на технічне обслуговування чи переналаштування систем.

У найбільших за розміром мережі банках ситуація така: Ощадбанк відновив у штатному режимі роботу 93% відділень, працює 98% банкоматів. ПриватБанк – працює майже 74% відділень та 97% банкоматів. Райффайзен Банк Аваль - 99,8% відділень та 98% банкоматів. Ukrsibbank BNP Paribas Group — 99% відділень та 99% банкоматів. Укргазбанк — 100% відділень та 98% банкоматів. Альфа-Банк Україна — 99% відділень та 99% банкоматів. ПУМБ — майже 98% відділень та 98% банкоматів.

У Нацбанку підкреслили, що банки продовжують дбати про безпеку клієнтів. У відділеннях зберігаються додаткові перерви для дезінфекції та провітрювання приміщень.

Деякі банки приймають клієнтів після попереднього запису. Це дає змогу швидко та без черг обслуговувати відвідувачів.

Банківські відділення у регіонах, де показники захворюваності на COVID-19 залишаються високими, продовжують працювати за скороченим графіком.