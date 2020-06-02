Після карантину банки мають провести реструктуризацію кредитів - Рожкова

Зараз банки надають позичальникам кредитні канікули, а це не реструктуризація, а невелика відстрочка, реструктуризація почнеться тоді, коли завершиться карантин.

Про це в інтерв’ю FinClub розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Так, дійсно, прострочення повільно зростає. Але це пов’язано з тим, що по суті реструктуризація кредитів ще не почалася. Зараз банки надають позичальникам кредитні канікули, а це не реструктуризація, а невелика відстрочка. Ми дали банкам право не відносити ці кредити до дефолтних. Але оскільки кредити не погашені в строк, банки відображають їх на балансі як прострочені. Щоб прострочення зникло, потрібно продовжити терміни погашення кредиту, тобто провести повноцінну реструктуризацію. Поки немає сенсу це робити: ніхто не знає, коли точно закінчиться карантин, в якому обсязі будуть зніматися обмеження і коли економіка повноцінно запрацює", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що реструктуризація почнеться тоді, коли завершиться карантин і відновиться колишній ритм життя, запрацюють підприємства і люди повернуться на роботу.

"Ми постійно говоримо банкам, що відразу після закінчення карантину вони мають бути готові запропонувати своїм клієнтам різні програми реструктуризації", - підкреслила Рожкова.

За її словами, це дозволить банкам після виходу з карантину максимально швидко провести реструктуризацію і дати клієнтам впевненість, що ніхто не забиратиме застави і не вибиватиме борги. Завдяки змінам до закону про фінмон можна буде швидко підписати дистанційно договір і зняти всі питання.

Для великого бізнесу повинен бути індивідуальний підхід. Для населення, приватних підприємців, мікро- та малого бізнесу підхід до реструктуризації повинен бути портфельним, тобто стандартним.