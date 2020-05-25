НБУ на 90% готовий перебрати функції регулювання ринку небанківських послуг - Рожкова

Національний банк у період карантину не переглядав своїх планів, і запуск «спліта», який передбачає передання НБУ функцій із регулювання небанківських фінансових послуг, вже готовий на 90%.

Про це в інтерв’ю виданню "Фінклуб" сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"У період карантину НБУ не переглядав своїх планів, і «спліт» вже готовий на 90%. Ми повністю вписуємося в наш графік отримання функцій від Нацкомфінпослуг. Робота кипить в усіх напрямках", - сказала Рожкова.

За її словами, найперше – Нацбанк показав ринку своє бачення майбутньої роботи і регулювання.

"Ми опублікували шість «білих книг» за основними сегментами небанківського ринку. Це наші путівники. Ключові ідеї документів ляжуть в основу законопроєктів і регуляцій, що готуються. Друге – ми внесли зміни у внутрішню структуру Національного банку. Провели відкриті конкурси на посади керівників новостворених департаментів, зараз переможці конкурсів проходять необхідні формальні процедури. Паралельно ми укомплектовуємо персоналом профільні підрозділи". ", - зазначила Рожкова.

Крмі того, фахівці НБУ продовжують роботу зі звітністю небанківського ринку.

"Понад тисяча компаній вже протестували подачу звітності та пройшли реєстрацію на нашому сайті", - додалда Рожкова.

Вона підкреслила, що ще залишається низка технічних питань.

"Ми тепер «відчуваємо» небанківський ринок не тільки в плані підготовки концепцій, а й в плані роботи з «живими» компаніями. І з 1 липня готові до виконання нової для себе функції", - додала Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№1069-2), або, як його ще називають закон про "спліт", метою якого є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

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Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

На 31 грудня 2019 року загальна кількість страхових компаній в Україні становила 233, у тому числі СК «life» – 23 компанії, СК «non-life» – 210 компаній.