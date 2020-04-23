Нацбанк планує запровадити вимоги до мінімального розміру капіталу страхових компаній

Національний банк планує запровадити вимоги до мінімального розміру капіталу страхових компаній, а саме 32 млн грн - для non-life компаній, та 48 млн грн - для life компаній.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Якщо говорити про те, що відразу чекає страхові компанії з моменту початку регулювання ринку Національним банком з 1 липня 2020 року, то це перевірка виконання ними розпорядження Нацкомфінпослуг №850 щодо достатності капіталу за результатами першого півріччя 2020 року. Всі інші вимоги з'являться тільки після прийняття нової редакції закону про страхування. НБУ планує запровадити вимоги до мінімального розміру капіталу страхових компаній. Це 32 млн грн - для non-life компаній, 48 млн грн - для life компаній", - йдеться в повідомленні.

З'являться такі суб'єкти, як спеціалізовані перестрахувальники, для них розмір капіталу буде 48 млн грн, а також низка компаній, які здійснюють діяльність по страхуванню відповідальності, страхування кредитів та поручительств. У них теж будуть вимоги в розмірі 48 млн грн.

"У предфазі переходу з численних видів ліцензій на єдину ліцензію, як це передбачається новою моделлю регулювання, а також заміни видів страхування на класи, ми просто перевидамо ліцензії діючим страховим компаніям, тому переліцензування не буде", - зазначили в регуляторі.

НБУ не буде вимагати від кожної страхової компанії такого обсягу структури корпоративного управління, який існує в банках.

"Але ми однозначно вважаємо, що у страхової компанії повинен бути орган нагляду, функцію якого, зазвичай, виконує наглядова рада: він повинен визначати стратегію розвитку, політику компанії, визначати стратегічні завдання для менеджменту. В невеликих страхових компаніях вимоги до корпоративного управління будуть м'якшими, ніж у більших учасників ринку", - наголосили в НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 р. Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№1069-2), або як його ще називають закон про "спліт" метою якого є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

Згідно з ними, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 31 грудня 2019 р. становила 233, у тому числі СК «life» – 23 компанії, СК «non-life» – 210 компаній.