НБУ посилив вимоги до банків щодо списання проблемних активів

Національний банк посилив вимоги щодо процесу списання знецінених фінансових активів банків за рахунок резервів під очікувані збитки.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк в рамках організації загального процесу управління банками проблемними активами посилив вимоги щодо процесу списання знецінених фінансових активів банків за рахунок резервів під очікувані збитки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до банків висуваються вимоги з розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів зі списання знецінених фінансових активів (положення про списання заборгованості). Таке положення, зокрема має містити: основні критерії відсутності очікувань відновлення фінансових активів (визначені постановою НБУ №49 від 13 квітня 2020 року); додаткові критерії (за потреби).

Читайте також: НБУ підготував для банків нові інструменти для дистанційної ідентифікації клієнтів

Зазначені вимоги встановлені постановою правління Національного банку України №52 від 17 квітня 2020 року "Про внесення змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.