НБУ підготував для банків нові інструменти для дистанційної ідентифікації клієнтів

Національний банк України підготував для банків ґрунтовні зміни щодо підходів проведення дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк пропонує банкам велику кількість варіацій доступних механізмів для розвитку дистанційних каналів отримання банківських сервісів. Незабаром для відкриття рахунку в новому банку візит у банківське відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком. Ми очікуємо, що на фінансовому ринку з’являться інноваційні продукти та сервіси, що стануть у нагоді банкам для здійснення верифікації їх клієнтів", - сказав директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.

Зазначається, що оскільки разом із набуттям чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з 28 квітня 2020 року здійснення банками ідентифікації та верифікації не вимагатиме особистої присутності клієнта, Національний банк розробив із залученням учасників фінансових ринків нові інструменти і способи віддаленої ідентифікації залежно від обраної моделі та каналів залучення клієнтської бази.

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Банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповідно до власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.

"Так, у банків буде можливість обрати для себе: повноцінні моделі віддаленої ідентифікації та верифікації чи спрощені моделі, що міститимуть певні ліміти на обсяги операцій та залишків за рахунками клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Також у Нацбанку звернули увагу, що оновлені вимоги Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" не поширюються на: сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми), сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн, перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми) та всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;зняття коштів з власного рахунку.