НБУ визначив критерії для списання знецінених фінансових активів банків
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Банк може списати знецінені фінансові активи у разі відсутності обґрунтованих очікувань щодо їх відновлення. Списання відбувається, якщо за таким активом сформовано резерв відповідно до вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" у повній сумі його валової балансової вартості та наявні один або кілька з таких критеріїв: прострочення погашення суми боргу або його частини становить понад 36 місяців; за попередні 36 місяців банком не отримано суттєвих платежів (більше 10% від балансової вартості такого активу); банком не отримано суттєвих надходжень від реалізації застави чи звернення стягнення на забезпечення, або банк не мав доступу/права викупу/стягнення застави протягом попередніх 36 місяців; банк тричі поспіль не зміг здійснити продаж такого фінансового активу; у банку є інформація, що заборгованість за цим активом була списана іншим банком", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що банк не має права визначати більш сприятливі критерії зі списання знецінених активів боржників, які є пов’язаними із банком особами.
У НБУ зауважують, що списання не є прощенням боргу. Банк може продовжувати заходи з врегулювання заборгованості для її відшкодування.
Банкам доручено щороку, починаючи з 2020 року, до 1 жовтня аналізувати знецінені активи на предмет наявності цих критеріїв та списувати їх. Відповідна інформація має надаватися Національному банку до 1 листопада поточного року.
Зазначені критерії визначені постановою Правління Національного банку України від 13 квітня 2020 року № 49 "Про затвердження Положення про визначення критеріїв для списання знецінених фінансових активів банків України за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.