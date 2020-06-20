В Україні за добу на COVID-19 захворіли 66 дітей та 73 медики

Минулої доби 66 дітей та 73 медичних працівників в Україні заразилися коронавірусною інфекцією.

Про це поінформував глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, 20 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіла 841 особа. З них - 66 дітей, а також 73 медпрацівники. Було госпіталізовано 180 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 373 пацієнти», - сказав він.

Міністр наголосив, що загалом за час пандемії захворіло 35 825 людей. З них 2636 дітей, а також 58950 медпрацівників. Одужали - 16 406 осіб, летальних випадків - 994.

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"За попередню добу загалом було здійснено 19 136 тестів, з них 11 162 дослідження - методом ПЛР, а також 7 974 - дослідження методом ІФА", - додав Степанов.