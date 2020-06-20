В Україні за добу зареєстрували 841 випадок коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них за добу - 841.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Померли минулої доби від коронавірусу 9 людей, одужали - 373.
Загалом в Україні зареєстровано 994 смерті від COVID-19. Одужали – 16 406. Хворіють нині – 18 425 пацієнтів.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 921 випадок коронавірусу.