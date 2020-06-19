ВООЗ попередила про нову небезпечну фазу поширення коронавірусу

Світ вступив у нову небезпечну фазу поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на тлі прагнень країн відновлювати економічну і соціальну діяльність і послаблювати обмежувальні заходи.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє DW.

«Але вірус все ще швидко поширюється. Він, як і раніше, призводить до смерті, і більшість людей вразливі», — додав він.

За його словами, ВООЗ за 18 червня отримала дані про понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником з початку пандемії. Гебреєсус зазначив, що близько половини цих випадків припадає на Північну і Південну Америку, а пандемія продовжує активно поширюватися в Південній Азії та на Близькому Сході.

«Ми закликаємо всі країни та всіх людей проявляти надзвичайну пильність. Продовжувати дотримуватися дистанції, залишатися вдома, якщо ви себе погано почуваєте, а також продовжувати носити маски, коли це потрібно, і мити руки», — наголосив гендиректор ВООЗ.

За даними ресурсу Worldometers, з початку спалаху хвороби у світі підтвердили 8,6 мільйона випадків зараження COVID-19, більш як 459 тисяч людей померли. Понад 4,5 мільйона людей одужали.