У Канаді працюють над мобільним додатком для відстеження хворих на COVID-19

У Канаді в липні запустять безкоштовний мобільний додаток для попередження про можливий контакт із COVID-позитивною людиною.

Про це під час пресконференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми робимо важливий крок до стримування вірусу та безпечного відновлення економіки. <...> Ми працюємо над загальнонаціональним мобільним додатком, що інформуватиме користувачів, якщо вони мали контакт із COVID-19. Ми скоро розпочнемо випробовувати цей додаток у Онтаріо”, - сказав Трюдо.

Прем’єр-міністр наголосив, що використання додатку буде добровільним, але “він працюватиме найбільш ефективно, коли якомога більше людей його встановлять”. “У разі отримання позитивного тесту на COVID-19, медичний працівник допоможе вам завантажити статус анонімно у загальнодержавну мережу. Іншим користувачам додатку, які перебували поруч із вами, надійде повідомлення про те, що вони мали контакт із кимось, хто отримав позитивний тест. Повідомлення закличе їх звернутися до місцевих органів охорони здоров’я”, - пояснив глава уряду Канади.

Він додав, що “особисті дані ніколи не збиратимуться і не поширюватимуться, як і геолокація”.

Очікується, що доступним додаток до завантаження стане протягом “найближчих тижнів”.

Станом на вечір четверга кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 на території Канади вперше перевищила 100 тис., однак більше 63 тис. людей вже повністю видужали. Від початку глобальної пандемії у березні недуга забрала 8300 життів.

У світі зафіксовано 8 576 283 випадків коронавірусу, зокрема 456 286 загиблих і 4 530 266 тих, хто видужав.