У Канаді - вже понад 100 тисяч заражень COVID-19

Від початку глобальної пандемії у березні кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Канаді перевищила 100 тис.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені у рядом Канади .

Так, станом на вечір четверга на території Канади було виявлено 100 220 людей, інфікованих COVID-19, однак 62 496 з них вже повністю видужали.

Водночас хвороба забрала 8300 життів, смертність становить близько 8,3%.

У країні було проведено 2 295 440 тестів на COVID-19, тобто більше 95% людей отримали негативний результат.

Більше 50% (54 383 особи) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них майже 27 тис - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 3267 осіб, тобто близько 40% усіх летальних випадків Канади.

Хоча щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування, кількість активних випадків хвороби постійно йде на спад. Протягом останніх тижнів у більшості регіонів країни були запроваджені послаблення карантину.

Системі охорони здоров’я Канади переважно вдалося опанувати наплив хворих протягом першої хвилі пандемії, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких не вистачатиме ліжок у госпіталях. Все ж абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19 відбулася у будинках для літніх людей.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 2,23 мільйони хворих й зареєстрували понад 120 тис смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.