У Нідерландах за добу виявили 132 хворих на COVID-19

У Нідерландах, станом на 18 червня, кількість хворих на коронавірус зросла до 49 319 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 4 людини померли, виявлено 132 нових хворих, госпіталізовано 3 людини. Загалом (у країні) 49 319 хворих, 6 078 осіб померли”, - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 червня за звичним розкладом поновив роботу громадський транспорт. Пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.