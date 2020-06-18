У Нідерландах виявили коронавірус ще на двох норкових фермах

У Нідерландах виявили коронавірус ще на двох норкових фермах

Укрінформ
У Нідерландах на ще двох фермах виявили норок, заражених коронавірусом.

Про це повідомляє NOS.

Коронавірус діагностували ще на двох норкових фермах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на п’ятнадцятьох фермах виявлено коронавірус. Більшість їх розташована у Північному Брабанті.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні та травні також було виявлено ферми з хворими на коронавірус норками.

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Міністерство сільського господарства Нідерландів припускає, що тварини могли заразитися від людини.

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