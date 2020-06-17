У США оприлюднили рекомендації для захисту домашніх тварин він COVID-19

Американська Адміністрація контролю за якістю їжі та ліків (FDA) оприлюднила рекомендації про те, як уберегти домашніх тварин від зараження коронавірусом від інфікованих людей.

Про це повідомляє CNN.

"Якщо ви хворі, уникайте прямого контакту з домашніми улюбленцями. У разі можливості попросіть когось доглядати за ними, поки ви не одужаєте", - йдеться у рекомендаціях FDA.

Як стверджують американські дослідники, хоча домашні тварини в більшості випадків не заражають людей коронавірусом, вони самі можуть бути легко інфіковані хворою людиною. У цьому зв'язку, фахівці радять хворим на COVID-19 людям, або тим, хто не отримав позитивного тесту, втім має симптоми, уникати місць вигулу домашніх вихованців, так само як і публічних місць для людей.

"Правило двох метрів поширюється і на домашніх тварин", - зауважили в FDA.

Нагадаємо: в кількох країнах, у тому числі в Сполучених Штатах, були виявлені випадки інфікування коронавірусом домашніх котів, собак, фермерських норок та інших видів приручених тварин. Як встановили медики, більшість із них захворіли після контакту з інфікованими людьми.