У США оприлюднили рекомендації для захисту домашніх тварин він COVID-19
Про це повідомляє CNN.
"Якщо ви хворі, уникайте прямого контакту з домашніми улюбленцями. У разі можливості попросіть когось доглядати за ними, поки ви не одужаєте", - йдеться у рекомендаціях FDA.
Як стверджують американські дослідники, хоча домашні тварини в більшості випадків не заражають людей коронавірусом, вони самі можуть бути легко інфіковані хворою людиною. У цьому зв'язку, фахівці радять хворим на COVID-19 людям, або тим, хто не отримав позитивного тесту, втім має симптоми, уникати місць вигулу домашніх вихованців, так само як і публічних місць для людей.
"Правило двох метрів поширюється і на домашніх тварин", - зауважили в FDA.
Нагадаємо: в кількох країнах, у тому числі в Сполучених Штатах, були виявлені випадки інфікування коронавірусом домашніх котів, собак, фермерських норок та інших видів приручених тварин. Як встановили медики, більшість із них захворіли після контакту з інфікованими людьми.