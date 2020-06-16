У Нідерландах за добу виявили 140 хворих на COVID-19

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 5 людей померло, виявлено 140 нових хворих, госпіталізовано 4 людини. Загалом (у країні) 49 087 хворих, 6 070 осіб померло”, - зазначають у RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 червня громадський транспорт поновив роботу за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.

Станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.