Жінки й чоловіки по-різному переживають коронакризу

Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та гендерну рівність.

Жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій, свідчать результати дослідження "Гендерний вимір пандемії COVID-19", які представила керівниця проєкту "Гендерне бюджетування в Україні" Оксана Кисельова на онлайн-презентації в Укрінформі.

"Рішення щодо перерозподілу публічних коштів, пов’язані з необхідністю боротьби з коронавірусом, мають врахувати потреби жінок, чоловіків та різних підгруп цих категорій. Якщо рішення є гендерно сліпими, вони мають довготривалий вплив на доступ жінок та чоловіків до ринку праці, рівень безробіття, доходів, розподіл часу на виконання продуктивної та репродуктивної праці, споживання, процес прийняття рішень тощо", - наголосила Кисельова.

Згідно з висновками дослідження, жінки найбільше страждають в плані втрати економічних можливостей та погіршення стану здоров’я і є однією з найвразливіших груп під час пандемії COVID-19.

"Жінки переважають серед працівників тих галузей, які зазнали скорочення фінансування з державного бюджету: галузі культури й мистецтва, освіти та науки, фізичної культури та спорту. Враховуючи наявний гендерний розрив в заробітній платі, у жінок, які втратили роботу і доходи, набагато менший, ніж у чоловіків обсяг заощаджень, який дозволяє їм гідно пережити кризу", - зазначила Кисельова.

Водночас заборона перевезення пасажирів громадським транспортом значно вплинула на зайнятість та рівень доходів чоловіків, тому що саме вони становлять переважну більшість штатних працівників, а також керівників приватних підприємств у цій галузі.

"Крім того, чоловіки мають нижчу спроможність до соціальної адаптації: вони болісніше переживають втрату роботи, зниження рівня доходів та соціального статусу. Реакцією чоловіків часто є депресія та асоціальна поведінка, про що свідчить зростання рівня домашнього насильства, вживання більшої кількості алкоголю, що підтверджують соціологічні опитування, та наркотиків", - прокоментувала керівниця проєкту.

У дослідженні йдеться, що через соціальну ізольованість зріс рівень домашнього насильства, жертвами якого переважно є жінки та літні люди. Так, за травень 2020 року кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї, зросла на 69% в порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

"Зросло навантаження на жінок з виконання домашньої роботи та наглядової праці. Жінки також мають більший ризик захворіти на коронавірус, оскільки вони становлять переважну більшість медичних працівників та допоміжного персоналу, який надає допомогу хворим", - зазначила Кисельова.

Вона нагадала, що жінки становлять понад 80% кількості штатних працівників у сфері соціальної допомоги, і в період коронавірусної інфекції саме вони наражаються на ризик захворювання при забезпеченні продуктами, доставці медикаментів, обслуговуванні одиноких літніх людей, осіб з інвалідністю тощо.

Представлений гендерний аналіз показав, що криза, пов’язана із пандемією COVID-19, та бюджетні рішення, ухвалені урядом, мають різні наслідки для жінок, чоловіків та підгруп у рамках цих двох категорій. Жінки сконцентровані у галузях, які найперші зазнали негативного впливу від скорочення фінансування з державного бюджету та запровадження карантинних заходів: культура і мистецтво, освіта, торгівля нехарчовими продуктами, готельно-туристичний сектор, перукарський бізнес тощо. Скорочення фінансування сфери соціального захисту призвело до подальшого зубожіння найуразливіших верств населення.

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"Зараз особливо важливо, щоб система управління державними фінансами застосувала сучасні інструменти для цільового, ефективного та гендерно справедливого перерозподілу публічних коштів. Одним із таких інструментів є гендерно орієнтоване бюджетування, яке гарантує, що проблеми жінок, чоловіків та підгруп в рамках цих двох категорій враховуються в процесі прийняття фінансових рішень", - наголосила керівниця проєкту "Гендерне бюджетування в Україні".

Як повідомлялося, в Україні станом на 16 червня підтверджено 32 476 випадків COVID-19, з них 912 летальних. Одужали 14 528 пацієнтів. Протягом останньої доби зафіксовано 666 випадків коронавірусу.