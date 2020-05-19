Рада планує перейменувати День захисника України для гендерної справедливості

Законопроєкт підтримав 261 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується внести зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України, а саме змінити назву державного свята “День захисника України” на “День захисників України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Як зауважує автор законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна, ухвалення цього законопроєкту сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України.