У Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить депутатам ініціювати відставку міністрів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3499 «Про інтерпеляцію», який дозволить депутатам ініціювати відставку міністрів.

Авторами законопроєкту виступили понад 70 народних депутатів із різних фракцій і груп, зокрема голова Верховної Ради Дмитро Разумков і керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляється на сайті парламенту.

Станом на 10:00 19 травня текст законопроєкту на сайті ВР відсутній. При цьому в картці документа зазначається, що напередодні його було передано на розгляд керівництву.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснювала, що відповідно до законопроєкту, процедура інтерпеляції означає право парламенту порушити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Ініціювати її може певний комітет або 45 народних депутатів.

Далі питання розглядається у профільному комітеті, а коли він дає висновок – виноситься на пленарне засідання. Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, Прем'єр-міністр протягом 15-ти днів зобов'язаний внести подання про його звільнення.

У разі ж невиконання Прем'єр-міністром цієї вимоги законопроєкт передбачає включення цього питання до порядку денного парламенту без голосування, і ВР сама ухвалює рішення про звільнення міністра.

Водночас Рада може рекомендувати Президенту звільнити міністрів оборони і закордонних справ, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції.