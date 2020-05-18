Законопроєкт про референдум ВР розгляне у першому читанні ще до літньої перерви – Кравчук

Верховна Рада планує ухвалити у першому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії.

Про це сказала заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Фактично є готовий текст законопроєкту. Долучилося дуже багато громадських організацій, які якраз і працюють із законодавством, яке стосується або виборів, або волевиявлення народу. І наскільки я знаю, зараз цей законопроєкт надісланий до Венеційської комісії, щоб отримати висновки. Я впевнена, ми зможемо розглянути його ще на цій сесії, тобто до літньої перерви, хоча б у першому читанні», – зазначила Кравчук.

Вона додала, що це досить важливий законопроєкт, і висловила впевненість, що народні депутати подаватимуть свої поправки.

Згідно з календарним планом, завершення третьої сесії ВР відбудеться 17 липня.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня проєкт закону «Про всеукраїнський референдум» винесено на громадське обговорення, яке тривало до 18 березня включно.

Перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).