Штраф за поширення паніки – в 100 разів дешевше за порушення карантину

Це ненормально: вийшов на вулицю без маски – плати мінімум 17 тисяч, а посіяти страх і паніку обходиться аж… 170 гривень

Разом із пандемією Covid-19 планету захопила й інша глобальна катастрофа – «інфодемія». Таким терміном Всесвітня організація охорони здоров'я назвала потоки дезінформації в соцмережах і ЗМІ, які сіють паніку і хаос. «Епідемія дезінформації або інфодемія заважає людям знаходити надійні джерела та рекомендації», – наголосили у ВООЗ. Що ж, потерпає від «інфодемії» й Україна. Починаючи з 11 березня (саме в цей день Кабмін прийняв рішення запровадити карантин), вона почала набирати обертів, здебільшого, за класичною схемою: «увага», «терміново», «повідомте всім», «максимальний репост» і так далі, і таке інше.

Укрінформ зібрав добірку неперевірених чуток, які активно ширилися, або й досі ширяться Мережею та підхоплюються окремими українськими ЗМІ. А ще – як «розповсюджувачів» притягували до відповідальності, звідки «ростуть вуха» тощо. Крім того, за допомогою фахівців ми спробували пояснити: як впізнати неправдиву інформацію та яких заходів слід вживати для боротьби з таким злом?

Добірка найпоширеніших фейків про коронавірус

Фейки про Covid-19 умовно можна розділити на дві категорії.

Перша – суцільна конспірологія. Себто різноманітні теорії змови, як ото, приміром, що коронавірус хтось придумав спеціально, аби винищити людство. Або ж – що це біозброя, яку, знову ж таки, нібито розробили у США, Канаді, що вірус «втік» з секретної лабораторії і таке інше…

Друга категорія – «антологія» брехливих чуток, на кшталт: «з 23:00 до 05;00 вертольоти розпилятимуть ліки/дезінфектори з неба (…) Це означає, що усім потрібно закрити на ніч вікна».

Дезінфекція з вертольота - вигадка, але бувають і гірші

Все це 100% брехня і, до слова, не настільки небезпечна для здоров’я, як, приміром, – «молоді люди - поза групою ризику, а тому шанси заразитися вірусом – мінімальні», «гаряча ванна перешкоджає коронавірусній хворобі», «помірне вживання алкоголю може зупинити проникнення вірусу в клітини людини, отже, запобігти розвитку COVID-19», «курці менше піддаються впливу коронавірусу», або… «глибоке дихання допоможе вам самостійно діагностувати наявність коронавірусу (…), вдихніть на повні груди і затримайте дихання на 10 секунд, якщо не закашляєтеся – вірусу в легенях немає» тощо.

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нещодавно дуже точно пояснила у своєму дописі на Фейсбуці, чому, здебільшого, це абсолютні дурниці .

«ГАРЯЧА ВАННА НЕ ПЕРЕШКОДИТЬ КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ. Приймати теплу ванну можна заради задоволення чи гігієни, але знищити коронавірус таким чином не вийде. Ваша нормальна температура тіла залишається від 36,5 до 37° C, незалежно від температури води у ванній чи душі. Якщо вірус всередині – йому байдуже, чи приймаєте ви ванну, чи сушите волосся гарячим феном. Навіть якщо ви залізете в дуже гарячу воду, то скоріше нашкодите собі, аніж коронавірусу.

ЗАРАЗИТИСЯ КОРОНАВІРУСОМ МОЖНА В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ. Люди похилого віку та люди, які мають серйозні хвороби (астма, діабет, захворювання серця) більш вразливі до того, що перенесуть коронавірус у важкій формі. Але заразитися можуть всі, тому всім необхідно дбати про безпеку: регулярно мити руки, уникати скупчення людей, тримати дистанцію.

ЛІКІВ ПРОТИ COVID-19 НЕ ІСНУЄ, ПОКИ ЩО. Тому реклама, що закликає купувати будь-які засоби «для профілактики» чи «знищення вірусів», – бреше.

ЧАСНИК, ЦИБУЛЯ, ВІТАМІН С І БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВІТАМІНИ НЕ ДОПОМАГАЮТЬ УНИКНУТИ ЗАРАЖЕННЯ.

ЧАСТЕ ПИТТЯ ВОДИ НЕ ДОПОМОЖЕ «ЗМИТИ» КОРОНАВІРУС В ШЛУНОК АБО Ж «ВИМИТИ» ЙОГО З ОРГАНІЗМУ. Пити воду – це завжди хороша ідея. Але не слід прив’язувати всі корисні звички до захисту від коронавірусу. Адже наразі не існує ліків проти цієї хвороби, і вода теж не допоможе зупинити вірус, котрий вже потрапив на слизову оболонку вашого організму (очі, рот чи ніс). Так само вода не здатна якимось чином «вимити» коронавірус, наче в пральній машинці.

НЕ ДОПОМОЖЕ І ПОЛОСКАННЯ ГОРЛА ВОДОЮ (АНІ ТЕПЛОЮ, АНІ ПІДСОЛЕНОЮ). Це може дійсно заспокоїти біль у горлі, але немає жодних доказів, що це вб’є коронавірус чи зупинить його проникнення в легені», – наголошує Уляна Супрун.

До речі, ще один цікавий ресурс, на якому постійно розвінчують фейки про коронавірус з посиланням на різноманітні наукові статті, в першу чергу іноземні – «По той бік новин». Знайти їх можна у Фейсбуці, вбивши у пошук відповідну назву.

Ось, що вони пишуть про «користь» алкоголю і куріння в боротьбі з коронавірусом: «У мережі з’явилася публікація професора Кухарчука, що “помірне вживання алкоголю може зупинити проникнення 2019 nCoV вірусу в клітини-господаря, отже, запобігти розвитку COVID-19”. Однак майже всі аспекти цієї псевдонаукової теорії спростовують біофізики, закликаючи не шукати легких шляхів. Те ж саме стосується інформації, що нібито курці менше піддаються впливу коронавірусу, позаяк у статистиці, опублікованій у Європейському часописі алергії та клінічної імунології, зі 140 інфікованих опитаних лише двоє були активними курцями. Щоправда, така ж кількість з опитаних мала хронічні обструктивні легеневі захворювання (…) Тому такі припущення, які не враховують безлічі факторів, зокрема, боротьби Китаю з курінням, гендерне співвідношення опитаних і т.д., є передчасними».

Поширив фейк – «влетів» на штраф

ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕПРАВДИВИХ ЧУТОК, а це, зокрема, стосується також інформації про Covid-19, українцям загрожує адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 173-1 КУпАП, ПЕРЕДБАЧЕНО ШТРАФ ВІД ДЕСЯТИ ДО П’ЯТНАДЦЯТИ НЕОПОДАТКОВУВАНИХ МІНІМУМІВ ГРОМАДЯН (170-255 ГРИВЕНЬ) АБО ВИПРАВНІ РОБОТИ ДО ОДНОГО МІСЯЦЯ З ВІДРАХУВАННЯМ ДВАДЦЯТИ ВІДСОТКІВ ЗАРОБІТКУ.

Як бачимо, санкції за поширення фейків щодо коронавірусу чомусь набагато скромніші, ніж, приміром за порушення умов карантину чи ходіння без масок (від 17 тис. до 34 тис. гривень), тим не менш, у судовому реєстрі є вже низка відповідних рішень.

18 березня Лисичанський міський суд визнав винним електромонтера Луганського обласного тубдиспансеру у розповсюдженні неправдивих чуток. Зокрема, 14 березня о 12:44 чоловік у соцмережі Фейсбук розмістив у регіональній спільноті «Лисичанск РТИ» публікацію під назвою «Сєвєродонецьк перетворять на вірусну обсервацію». Правопорушник до суду не прийшов, утім передав заяву, в якій попросив розглядати справу за його відсутності, а також повністю визнав себе винним, попросивши, щоби до нього не застосовували суворе покарання.

Лисичанський міськсуд призначив йому штраф у розмірі… 170 гривень.

На штраф «влетіла» і непрацююча жінка з Волині, яка 27 березня поширювала інформацію про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і є хворим на Covid-19, має намір приїхати в село та заразити односельців. До Ратнівського районного суду Волинської області жінка не з’явилася, теж написавши письмову заяву, в якій визнала свою вину.

На Волині жінку засудили за поширення неправдивої інформації

Однак буває й таке, коли суди закривають справи: мовляв, відсутність складу адміністративного правопорушення. 16 березня чоловік з міста Броди Львівської області опублікував на Фейсбуці допис про гвинтокрили (про них ми уже згадували вище). На думку правоохоронців, ця інформація могла посіяти паніку серед населення. В суді чоловік вини не визнав. Більше того, що стосується допису, то він повідомив, що наткнувся на нього у Фейсбуці і вважав своїм обов’язком інформувати усіх про такі заходи. Викликати паніку серед населення чи порушувати громадський порядок наміру не мав, а натомість, хотів донести до людей інформацію, щоб вберегти їхнє здоров’я.

То що вирішив Бродівський районний суд Львівської області? Ну, там зазначили, що обов`язковим елементом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-1 КУпАП, є наслідки у вигляді гіпотетичної можливості викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, але в даному випадку… Так от – суд не вважає, що таке повідомлення, попри його неправдивість та явну абсурдність, могло викликати у людини нестримний страх чи неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації (викликати паніку)…

154 агітатори, 2 тисячі інтернет-спільнот та понад 5 тисяч ботів

Маємо одразу дві новини від Служби безпеки України з буквально тижневою різницею.

Є дві новини від СБУ - обидві хороші

У першій новині – «свіжій» – повідомляється, що за період карантину СБУ викрила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус, а також заблокувала понад 2 тисячі відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тисяч учасників. «Кіберфахівці Служби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину», – повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Щодо інших 146 осіб, то інформація про них спрямована до Нацполіції. Третина з них, повідомили в СБУ, вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток.

Друга новина: СБУ викрила дві керовані з РФ ботоферми – у Києві та Дніпрі.

Про Київ більше жодної коми, а от щодо Дніпра… Обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів. «Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, а також неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію Covid-19», – повідомили у прес-службі СБУ. Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність «ферми» у Дніпрі – 5 тисяч ботів. Нічогенька армія для розповсюдження фейків… «Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет. Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 ККУ», – резюмували у силовому відомстві.

Дмитро Золотухін

Коментуючи Укрінформу причетність РФ до розповсюдження фейків про Covid-19, експерт з інформаційних технологій, екс-заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін заявив, що робота російських спецслужб проти України не припинялася ні на день. А КОРОНАВІРУС – ЦЕ ПРОСТО СВІТОВИЙ МЕДІАТРЕНД, НА ЯКОМУ НИНІ ЗРУЧНО ГРАТИ АГРЕСОРУ. «Якби це була аномально холодна зима – це стосувалося б опалення. зараз це вірусна хвороба – отже, зручний тренд для поширення фейків», – каже Золотухін.

Не вірте репостам і не читайте помийки – тільки офіційні канали

Ми також запитали в експертів, як пересічному українцю зрозуміти, що та чи інша поширювана інформація – фейкова?

Дмитро Золотухін вважає, що питання про «правду і вигадку» з розряду – як відрізнити захворювання на COVID-19 від запалення легень? «Це може зробити тільки дипломований спеціаліст за допомогою відповідних тестів. Годі вже вимагати від пересічного громадянина бути експертом в маніпуляціях, оскільки, це просто занадто оптимістично, – каже експерт. – Загалом же, в маніпулятивності можна підозрювати будь-яку інформацію, яка викликає у вас емоції. Адже саме на емоціях побудовані механізми поширення брехні. У решті випадків – навіщо витрачати ресурси та час на гадання чи то є фейк, чи ні, якщо і МОЗ, і СБУ є зараз майже у всіх каналах інформації (в мессенджерах і соцмережах)», – каже Золотухін. І додає: «ЩОБ НЕ ОТРУЇТИСЯ БРУДНОЮ ВОДОЮ, ВИ ПРОСТО НЕ П’ЄТЕ З ПІДОЗРІЛИХ ДЖЕРЕЛ. ТАК САМО І ТУТ: ЩОБ НЕ СПОЖИВАТИ ФЕЙКИ – ПРОСТО НЕ ЧИТАЙТЕ ПОМИЙКИ І НЕ ВІРТЕ РЕПОСТАМ. Підпишіться на офіційні державні канали про коронавірус».

Дмитро Бачевський

Схожу думку висловив політтехнолог Дмитро Бачевський. Людині, яка є далекою від медичної сфери, важко відрізнити фейк від правди. «Тому для того, щоб не стати жертвою фейків, будь-яку ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА НАДХОДИТЬ НЕ ВІД ОФІЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ, ТРЕБА РОЗГЛЯДАТИ, ЯК ПОТЕНЦІЙНО ФЕЙКОВУ. І якщо якась інформація викликала у людини гострі емоції чи зацікавила її – обов’язково перевіряти її правдивість, співставляючи з даними офіційних джерел», – наголошує політтехнолог.

А от щодо боротьби з цією заразою або, як це називають у ВООЗ – «інфодемією», то в даному випадку експерти неодностайні.

«Я повністю підтримую санкції за розповсюдження брехливої інформації, яка може поставити під загрозу здоров'я та життя людей. Адже Є, НАПРИКЛАД, ПОКАРАННЯ ЗА НЕПРАВДИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МІНУВАННЯ МЕТРО. ЧИМ ФЕЙК ПРО ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ МАЄ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ЦЬОГО? На жаль, це наша "нормальна" реальність тепер. Носіть маски, мийте руки, перевіряйте інформацію, читайте офіційні джерела... Правила гігієни, і побутової, і інформаційної – не змінюються з часом» – каже Золотухін.

Натомість, Дмитро Бачевський вважає, що для боротьби з фейками одних репресивних заходів недостатньо. «Поширення паніки та чуток мають біологічну природу і виникають тоді, коли живий організм не отримує від органів чуття достатньої інформації про те, що відбувається навколо, а відтак – не може вжити необхідних заходів для порятунку. Це – людська природа, і жодні штрафи її не змінять, – переконує Бачевський. – Головним інструментом боротьби з чутками і фейками щодо коронавірусу є поширення найбільш повної та достовірної інформації та забезпечення максимального охоплення населення через усі канали комунікації. Телебачення, інтернет, радіо, друковані ЗМІ, листівки та плакати, зовнішня реклама – має бути задіяно все. Однак люди, навіть отримавши повну інформацію, все одно можуть впадати у паніку та поширювати фейки у випадку, коли вони не довіряють джерелу цієї інформації. Тому ще одним важливим завданням є відновлення довіри до держави, як до достовірного джерела».

Тож на думку політтехнолога, ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПОШИРЕННЯ ФЕЙКІВ ТА ЧУТОК ЩОДО КОРОНАВІРУСУ МАЄ ВІДБУВАТИСЯ СИНХРОННО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ ПОВНОЮ ТА ДОСТОВІРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. «Особливо жорстким покарання має бути за поширення фейкових рекомендацій щодо самодіагностики та самолікування при підозрі на коронавірус, оскільки це може призвести до людських жертв та інших важких наслідків. Але без попередньої масованої роз’яснювальної роботи жодні закони такого роду не спрацюють, порушення не припиняться, держава виявиться безпорадною, і її авторитет впаде ще нижче», – резюмував Бачевський.

Мирослав Ліскович. Київ