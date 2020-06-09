Спалах COVID-19 у Слов’янську: інфікованих уже понад пів сотні

У Слов’янську Донецької області в осередку спалаху коронавірусу на одному з місцевих підприємств хворобу COVID-19 виявили вже у 54 осіб.

Про це 9 червня на брифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми маємо спалах коронавірусу в Слов’янську. Там вже зареєстровано 54 інфікованих COVID-19. Чому така захворюваність одночасно? Це всі контактні особи. Тобто, чоловік працює на підприємстві – дружина хвора, і так у більшості випадків. Тобто, хворі члени сім’ї», - поінформував очільник області.

За його словами, наразі точно невідомо джерело поширення коронавірусу на підприємстві. «Там є два варіанта (звідки пішло зараження) – або Західна Україна, там є партнери у цього підприємства, або Російська Федерація... Просто це невелике підприємство і відразу через щільність робочих місць, одразу пішло таке зараження і така велика кількість була виявлена одразу», - пояснив Кириленко.

Як повідомляв Укрінформ, на одному з промислових підприємств Слов’янська на COVID-19 масово захворіли працівники, напередодні було одразу підтверджено 18 випадків коронавірусу. Робота підприємства була призупинена. В ОДА уточнили, що це підприємство в Слов’янську, яке займається виготовленням арматури та ізоляції.

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу 394 нових випадків.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 235 випадків коронавірусної хвороби, з них 6 летальних, 128 людей одужали, інші лікуються.