У психоневрологічному інтернаті на Черкащині - спалах коронавірусу

На Черкащині зафіксували спалах COVID-19 у Золотоніському психоневрологічному інтернаті: коронавірус виявили у 21 особи.

Про це повідомив у Facebook голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар.

"Спалах виник у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на COVID-19 працівницю. Яка, імовірно, й інфікувала підопічних. Обстежили 26 підопічних, у 21 особи виявили позитивний результат на COVID-19", - поінформував голова ОДА.

За його словами, наразі на території інтернату посилюють карантинні заходи. Працівники і підопічні цілодобово перебуватимуть у закладі. Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд. Госпіталізованих до закладів охорони здоров'я немає, стан інфікованих задовільний.

У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Ведеться епідрозслідування, за результатами якого матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для реагування згідно з компетенцією.

Загалом на Черкащині зареєстровано 490 випадків захворювання на коронавірус, з них за минулу добу - 21. Одужало 370 осіб, 18 людей померли.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки.