На Прикарпатті знову дозволили роботу спортивних закладів

На Прикарпатті обласна комісія ТЕБ і НС дозволила роботу спортивних закладів, хоча їх діяльність була призупинена цією ж комісією 15 червня.

Про це відновлення роботи депутат Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов повідомив у Facebook.

«Спортивним закладам дозволено працювати з дотриманням усіх протиепідемічних заходів», - повідомив Мерінов.

Як повідомлялося, 15 червня Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити роботу фітнес-центрів і спортивних залів. Причина – різке збільшення хворих на коронавірус. Показник захворюваності на 100 тисяч населення впродовж семи днів в області зріс й становить 13,44, тоді як критеріем для пом'якшення карантину є показник захворюваності не більше 12.

Учора в Івано-Франківську власники, відвідувачі і тренери фітнес-центрів та спортивних клубів вийшли на акцію протесту. Вони вимагали припинити нищити спорт і стверджували, що у спортивних закладах дотримуються усіх вимог дезінфекції та безпечної відстані між відвідувачами.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758. Всього в Україні від COVID-19 вилікувалося 14 943 особи, загальна кількість померлих становить 943 людини.