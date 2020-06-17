На Луганщині посилюють карантин у закладах культури

На засіданні Луганської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС прийнято рішення про посилення карантинних заходів в закладах культури.

Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Як повідомив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов, за весь час досліджень захворювання на COVID-19 лабораторно підтверджене у 66 осіб, з них у 6 – за минулу добу. На самоізоляції зараз, крім захворілих, перебувають 106 контактних та 416 осіб, яким встановлено мобільний застосунок «Дій вдома». На обсервації – 8», - ідеться в повідомленні.

Тож за результатами обговорення комісія вирішила дозволити діяльність закладів культури за умови здійснення закладом культури контролю за перебуванням не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, та дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Крім того, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Луганській області та Головному управлінню Національної поліції в Луганській області запропоновано посилити нагляд за дотриманням санітарного законодавства стосовно організації протиепідемічних заходів у перукарнях та салонах краси, дошкільних закладах та закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, і тих, що надають послуги з розміщення, та під час роботи ринків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758. Всього в Україні від COVID-19 вилікувалося 14 943 особи, загальна кількість померлих становить 943 людини.

Фото: пресслужба Луганської облдержадміністрації