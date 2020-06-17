Київ та десять областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 17 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу на COVID-19 захворіли 758 осіб, зафіксовано 31 летальний випадок, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 33 234 людини.