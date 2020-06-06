У двох областях скасували послаблення карантину - МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у Волинській і Донецькій областях скасували послаблення карантинних заходів через зростання кількості захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"У зв’язку зі зростанням кількості захворювань на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше запроваджені заходи щодо послаблення карантину. Зокрема, закрито дитячі садочки, готелі, заборонено проведення спортивних та релігійних заходів. В Донецькій області призупинено міжміське автобусне сполучення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області, у зв’язку із складною епідемічною ситуацією, зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без жодних послаблень.

Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки та висадки пасажирів.

"Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, у яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - наголосив Віктор Ляшко.

Зокрема, місто Київ та Житомирська область прийняла рішення не запроваджувати послаблення карантину, які передбачені з 5 та 10 червня. У цих регіонах призупинено відкриття закладів харчування, а також інших закладів, які надають послуги із розміщення (хостели, санаторії, будинки відпочинку).

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Нагадуємо, що у Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях не було запроваджено жодних послаблень карантинних заходів.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 червня підтверджено 26 513 випадків COVID-19. За добу – 549 нових випадків.