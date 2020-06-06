На Житомирщині посилили карантин

Через зростання рівня захворюваності на COVID-19 у Житомирській області посилили протиепідемічні заходи.

Відповідне рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Житомирська ОДА.

«Враховуючи показники епідемічної ситуації тимчасово не запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів на території області, визначених постановою постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів” (зі змінами від 03 червня 2020 року № 435)», - йдеться у протоколі засідання комісії.

Зазначається, що до моменту стабілізації епідемічної ситуації в області не дозволяється закладам харчування приймати відвідувачів у приміщеннях, а також не дозволено працювати закладам культури, зокрема з прийманням відвідувачів, та готелям.

Крім того, в області не можна проводити релігійні заходи та богослужіння.

В ОДА акцентують, що регулярно здійснюватимуться перевірки роботи ринків та магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також під час перевезень громадян міським, приміським та міжміським транспортом.

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Особи, які досягли 60-річного віку, мають й надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

За даними Житомирського обласного лабораторного центру, за минулу добу зареєстровано 6 нових лабораторно підтверджених випадків.

Загалом в області підтверджено 871 випадок коронавірусу, 500 людей одужали, 15 померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 6 червня підтверджено 26 513 випадків COVID-19. Загалом зареєстровано 777 смертей від COVID-19. Одужали – 11 812 пацієнтів. За добу зафіксовано 549 нових випадків.