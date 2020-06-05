Львівщина продовжила карантин ще на тиждень

Через високий рівень захворюваності на COVID-19 карантин на Львівщині продовжено ще на тиждень.

Про це у Facebook написав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. За попередню добу, як і усі попередні, найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Відтак, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня", - йдеться в повідомленні.

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Козицький підкреслює, що останнім часом спостерігається масове недотримання карантину серед людей і просить не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил гігієни та враховувати карантинні заходи.

Станом на 5 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 1988 випадків інфікування коронавірусом, з них 66 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 460 ПЛР-тестів, з яких 73 — позитивні (з них — 42 мешканці Львова).