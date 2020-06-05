Село на Сумщині закривають на карантин

У селі Горобівка Білопільського району Сумської області через сплеск захворюваності на COVID-19 запровадять обмеження на в’їзд і виїзд.

Про це у п’ятницю під час брифінгу сказав директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останній тиждень у Горобівці виявлено 13 випадків коронавірусу, з них один у дитини. Ми вважаємо, що джерелом зараження була жінка, у якої 29 травня виявили захворювання на коронавірус. Ця жінка займалася торгівлею, до неї ходило дуже багато осіб, які з нею спілкувалися. Лабораторний центр направив районній комісії з питань ТЕБ і НС свій висновок, що в селі треба вводити карантин, як свого часу селі Козацькому Конотопського району», - розповів Збаражський.

За його словами, вже сьогодні в'їзди та виїзди із села можуть бути закриті, а мешканців Горобівки переведуть на режим самоізоляції.

З огляду на сплеск захворюваності у цьому селі посадовець не виключає можливості посилення карантинних заходів в області.

«Це пов'язано із тим, що за останню добу виявили набагато більше випадків коронавірусу, ніж виявляли раніше. Закликаю мешканців області обачно ставитися до свого здоров'я і здоров'я близьких, дотримуватися карантинних обмежень», - наголосив посадовець.

Протягом останньої доби на Сумщині зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 – у селі Горобівка Білопільського району.

Загалом в області 188 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні. Одужало 155 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 963 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.