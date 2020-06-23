На Львівщині відновили пасажирські перевезення

Рішенням обласної комісії ТЕБ та НС на Львівщині відновили пасажирські автобусні та залізничні перевезення, при цьому карантин в області продовжили до 30 червня, зважаючи на високий показник виявлених хворих на Сovid-19.

Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

«Обласною комісією ТЕБ і НС на виконання постанови Кабінету Міністрів № 500 сформовані особливі правила в частині відновлення пасажирських перевезень. Зокрема, заборонено перебувати в громадському транспорті без масок або респіраторів, кількість пасажирів не може перевищувати кількість місць для сидіння», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Як він зазначив, на Львівщині з вівторка, 23 червня, офіційно дозволили відновити автобусні та залізничні перевезення.

Дозвіл на перевезення дали ще й з огляду на те, що щодня тисячі мешканців районів добираються на роботу. Це призводить до значного скупчення людей та збільшує кількість нелегальних перевезень.

Легальні перевізники повинні слідкувати за дотриманням карантинних норм та вживати усіх необхідних заходів, щоб перевезення були безпечними для пасажирів.

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Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 833 нові випадки.

У Львівській області загалом виявлено 4220 випадків COVID-19.