Заклади торгівлі та кафе у Вінниці від завтра працюватимуть з 10 години

У Вінниці з середи, 24 травня, заклади торгівлі, громадського харчування та низка інших суб’єктів господарювання працюватимуть з 10.00.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні, 23 червня, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо встановлення початку роботи о 10.00 (або більш пізній годині) для ряду суб’єктів господарювання. Це заклади, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів, поштовою та кур’єрською діяльністю, тимчасовим розміщуванням та організацією харчування», - йдеться у повідомленні.

До переліку закладів, яким за рішенням міської комісії з ТЕБ та НС змінено режим роботи, також увійшли страхові компанії, освітні установи та заклади з надання соціальної допомоги. Включено до цього переліку і суб’єкти господарювання, які працюють у сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Таке рішення прийняте у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з коронавірусом. Воно набуває сили з 24 червня.

На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 сягнула 1690, за добу зафіксовано 30 нових випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомлялося, в Україні 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужали.