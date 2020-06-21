В Одесі з 22 червня посилюють карантин

В Одесі ухвалили рішення про посилення карантинних обмежень на території міста з 22 червня. Зокрема, суб'єктам господарювання в сфері торгівлі, ремонту, страхування та інших рекомендовано перенести початок роботи на 10.00 чи пізніше.

Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеса.

"З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Одеси, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, комісія ТЕБ та НС виконавчого комітету Одеської міської ради прийняла рішення щодо посилення карантинних обмежень на території міста Одеси з 22 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в протоколі засідання комісії ТЕБ та НС, було вирішено "з метою обмеження скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу".

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Зокрема, початок роботи о 10 або більш пізній годині встановлено для суб’єктів господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; поштова та кур’єрська діяльність; тимчасове розміщування та організація харчування; страхова діяльність; освіта; надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

У міському транспорті кількість пасажирів має бути не більше кількості сидячих місць.

Що до пляжів, то там належить забезпечити дистанцію між шезлонгами для відпочиваючих не менш ніж 1,5 м.

Також в протоколі зазначено, що правоохоронцям необхідно "вжити заходів щодо припинення та заборони здійснення роздрібної стихійної торгівлі на пляжах міста Одеси і рекреаційних зонах".

Носіння масок у громадських місцях обов'язкове.

Головному управлінню Національної поліції України в Одеській області рекомендовано "організувати проведення рейдових груп з залученням представників відповідних виконавчих органів Одеської міської ради з метою перевірки дотримання карантинних заходів в громадському транспорті, торгівельних точках, виставкових залах, пляжах міста Одеси".

За минулу добу в Одеській області виявили 34 нових випадки зараження коронавірусом.

Станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.