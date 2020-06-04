Нацгвардійці почали патрулювати курортні зони Одеси

Бійці Національної гвардії України заступили на патрулювання курортних зон Одеси.

Про це інформує пресслужба НГУ в Facebook.

«Нацгвардійці патрулюють курортні зони Одеси: відпочивати можна, але без правопорушень та з дотриманням карантинних обмежень», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 3 червня 2020 року, окрім звичайних маршрутів, патрулювання в житлових районах міста, нацгвардійці приступили до виконання завдань з охорони громадського порядку на прибережних територіях Золотого берега, Аркадії, Ланжерону, Лузановки та в місцях масового відпочинку в Одесі.

Фото: НГУ