В одеському парку з’явиться інтерактивний музей

У Преображенському парку Одеси облаштують інтерактивний музей.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Наразі проводиться реконструкція парку «Преображенський», який є парком культури і відпочинку. Колись це була територія I Християнського кладовища. Тут були поховані одесити, батьки-засновники міста, і для того, щоб увічнити їх пам'ять, планується встановити меморіальний комплекс, а на місці колишнього кафе «Холодок» відкрити інтерактивний музей», – розповіла директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Читайте також: Замки Львівщини почали приймати відвідувачів

Зазначається, що через спеціальну панель відвідувачі музею зможуть знайти всю необхідну інформацію про одеситів, імена яких розмістять на пам'ятнику. Музей розповість про долі цих людей.

Наразі ведеться робота з істориками та краєзнавцями щодо збирання інформації. На першому етапі планується встановити меморіальну стіну з іменами видатних одеситів.

Фото: odessa-life.od.ua