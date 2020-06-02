Замки Львівщини почали приймати відвідувачів

Із 2 червня відновили роботу 7 музеїв Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького. Серед них – три замки туристичного маршруту "Золота підкова Львівщини": Олеський, Золочівський та Підгорецький.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України в Facebook.

"Із 2 червня відкриваються замки Львівщини. Екскурсії проводяться для груп із 10 осіб. Із новацій – продаж сімейних квитків в Олеському, Золочівському, Підгорецькому замках та Палаці Потоцьких", – йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, https://www.facebook.com/lvivartgallery/ відновлюють роботу такі заклади: Музей європейського мистецтва XIV-XVIII ст. (палац Потоцьких), музеї-заповідники "Олеський замок", "Золочівський замок", "Підгорецький замок" і "П’ятничанська вежа", Музей Івана Георгія Пінзеля, Музей "Каплиця Боїмів". Водночас музей-заповідник "Русалка Дністрова" наразі зачинений.

Усі вони працюють з вівторка до п’ятниці з 11:00 до 17:00 год, у суботу й неділю – з 10:00 до 18:00. Каси зупиняють роботу за 30 хвилин до закриття музею, а в Золочівському замку – за 1 годину до закриття.

Вхід на територію та в приміщення дозволений тільки за умови використання відвідувачами респіраторів без клапанів видиху або захисних масок, зокрема виготовлених самостійно.

Крім того, в адміністрації Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького нагадали відвідувачам про необхідність дотримуватися дистанції не менше ніж 1,5 метра й уникати скупчень людей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Другий етап пом’якшення карантинних заходів стартував 22 травня, а третій – 1 червня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.