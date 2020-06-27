МОЗ спростовує міф: носіння маски не призводить до інтоксикації

Тривале носіння медичної маски не може призвести до інтоксикації вуглекислим газом.

На цьому наголошується на Тelegram-каналі Коронавірус-інфо.

«Єдине, що вас чекає після тривалого носіння медичної маски, — це дискомфорт. Ні до інтоксикації вуглекислим газом, ні до кисневої недостатності воно не призводить. Однак захист, який забезпечує медична маска, здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт», - наголошують у МОЗ.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр охорони здоров'я Максим Степанов постійно закликають співвітчизників дотримуватися простих правил: носити маски у громадських місцях, дотримуватися дистанції та частіше мити руки.