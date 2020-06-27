Карантинний рейд по торговельних та розважальних закладах – поліція склала 355 протоколів

Під час рейдів поліцейські склали 355 протоколів на директорів розважальних та торговельних закладів за порушення умов карантину.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

«Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, поліцейські проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину. Відтак правоохоронці перевірили майже 3 500 закладів торгівлі, 2 000 закладів харчування, 850 нічних клубів та розважальних закладів. За результатами перевірок поліцейські склали 355 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них 28 – на директорів розважальних закладів, 100 - керівників закладів громадського харчування та 227 – на директорів закладів торгівлі», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські карантинні рейди / Фото: Управління комунікації Національної поліції України

Всього під час відпрацювання, до якого залучено 640 рейдових груп, правоохоронці протягом двох діб перевірили понад 6 200 закладів.

Найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у місті Києві.

Всього із початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів та розпочали 176 кримінальних проваджень.

Санкція ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей) передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські продовжують здійснювати перевірки та закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.