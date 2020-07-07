У Слов'янську на COVID-19 захворіли майже 300 осіб у психоневрологічному інтернаті

У Слов’янському психоневрологічному інтернаті COVID-19 коронавірус виявили у 62 співробітників та 216 підопічних.

Про це сказав директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації Ігор Бойко на брифінгу у Краматорську, повідомляє пресслужба ОДА.

«Дійсно, у Слов’янську великий сплеск захворюваності. Але майже всі нові випадки зареєстровані на території одного закритого закладу – Слов’янського психоневрологічного інтернату. Сторонні особи туди не допускаються. На момент появи вірусу там знаходилося 672 людини, з яких 260 – співробітники інтернату, з них 62 людини захворіли. Підопічних - 412, з них захворіли 216. Одинадцять знаходяться на стаціонарному лікуванні», - наголосив Бойко.

За його словами, вірус локалізовано і по місту не розповсюджується.

Зазначається, що від початку карантину в Донецькій області зафіксовано 686 випадків COVID-19, з яких у Слов’янську – 367.